Şanlıurfa Tarım Fuarının Ardından

Şanlıurfa'da 26-29 Nisan'da düzenlenen Tarım Fuarı, bu yıl 35 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı törenle hizmete açılan 85 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyüğü olan fuar merkezi, ilk kez bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Yurt dışından 10 firmanın, farklı illerden 70 ve Şanlıurfa'dan 40 firmanın katılımı ile 4 gün boyunca açık olan Tarım Fuarını, 35 bin kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, fuarın bir kez daha kentin tarımdaki gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Fuar merkezinin şehre güzel ve olumlu bir hava kattığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa bir tarım şehridir. Verimli toprakları bilim ile buluşturarak güzel verimlerin alındığı bir şehirdir. Katılımcı firmalarımızın çok güzel bir şekilde ürünlerini pazarladığı bir alan gördük. Tarım aletleri, tarım tekniği ve bunun yan ürünleri anlamında çiftçilerimizin eğitilmiş olması Şanlıurfa tarımının kazancı haline geleceğine inanıyorum. Fuar merkezimiz şehrimizde çok güzel ve olumlu bir hava estirdi. Gelen firmaların yüzde 70'i dış firma buda firmalar arasındaki irtibatını ve iş birliği yapmalarına olanak sağlıyor."