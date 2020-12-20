ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim
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ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim

20.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceledi.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada, Virenşehir ilçesinde de cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim
ŞANLIURFA - Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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