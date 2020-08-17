ŞANLIURFA Tamire götürülen otomobil yandı Tamire götürülen otomobil yandıŞANLIURFA'da, sanayi sitesine tamir edilmesi için bırakılan otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü.

Tamire götürülen otomobil yandı

ŞANLIURFA'da, sanayi sitesine tamir edilmesi için bırakılan otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Yangın, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamir atölyesinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Sıçrayan kıvılcımlar tamir için bırakılan otomobili tutuşturdu. Otomobil alev topuna dönerken, yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İş yerinde hasara yol açan yangında, otomobil küle döndü.

Kaynak: DHA