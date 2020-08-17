ŞANLIURFA Tamire götürülen otomobil yandı Tamire götürülen otomobil yandıŞANLIURFA'da tamir edilmek istenen otomobil elektrik kontağından çıkan yangında alev alev yandı.

Tamire götürülen otomobil yandı

ŞANLIURFA'da tamir edilmek istenen otomobil elektrik kontağından çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Evren Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle elektrik kontağından çevreye sıçrayan kıvılcımlar, işyerine tamir için bırakılan bir otomobile sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi. Yangına olayı görerek yardıma koşan çevredeki esnafların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İşyerinde hasara yol açan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ?

Kaynak: DHA