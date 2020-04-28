Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ve Genel Sekreteri, adli kontrolle serbest bırakıldı ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs vakası verileri paylaştıkları gerekçesiyle dün gözaltına alındı. 9 Nisan günü de aynı suçlama ile polise ifade verdikleri öğrenilen Melik ve Yüksekyayla, sevk edildikleri adliyede, savcılık sorgularının ardında 'Halkı korku ve paniğe sevk etme' suçundan mahkemeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, salıverildi.

9 Nisan günü de aynı suçlama ile polise ifade verdikleri öğrenilen Melik ve Yüksekyayla, sevk edildikleri adliyede, savcılık sorgularının ardında 'Halkı korku ve paniğe sevk etme' suçundan mahkemeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, salıverildi. Kaynak: DHA