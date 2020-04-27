Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı
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Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı

ŞANLIURFA Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından sahte koronavirüs verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı
27.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:12

ŞANLIURFA Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından sahte koronavirüs verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla'nın sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs vakası verileri paylaştığı belirlendi. Melik ve Yüksekyayla, halkı yanılttıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Poliste ifadeleri alınan ikili, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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