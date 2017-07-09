Şanlıurfa Suruça Şehit Ateşi Düştü

Şanlıurfa Suruça Şehit Ateşi Düştü

Şanlıurfa Suruça şehit ateşi düştü(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Suruça şehit ateşi düştü

(Tür: Yurt)