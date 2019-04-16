Şanlıurfa Suriyeli Rana'dan Anlamlı Resim

Suriyeli Rana'dan anlamlı resim

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Rana El Uveyşi, Türkiye'de güvende olduklarını çizdiği resimle anlattı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Siverek'e yerleşen Uveyşi ailesinin kızları Rana, ikinci sınıf öğrencisi olduğu İsmet Paşa İlkokulunda devam eden iç savaşın acı yüzünü çizdiği resimlere yansıttı.

Rana, çizdiği resimlerde Rakka'da yaşadıkları dönemde uçakların bıraktığı bombaları resmederek Türk bayrağı altındaki Suriyeli çocukların mutluluğunu anlattı. Suriye'de çok korktuklarını belirten Rana El Uveyşi, 'Uçaklar üzerimize bomba atıyorlardı, çok korkuyorduk ve Türkiye'ye geldik. Çocuklar Türk bayrağının altında korunuyor ve bombalardan kurtuluyor. Türkiye'ye gelerek bombalardan kurtulduk. Daha sonra da okula başladık. Ben Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA