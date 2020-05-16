ŞANLIURFA Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındı Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındıİSTANBUL'dan memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındı

İSTANBUL'dan memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

İstanbul'da işçi olarak çalışan adı açıklanmayan bir kişi, bayram tatili için 3 gün önce memleketi Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'ne geldi. Rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan işçi, tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine 2 bin 100 nüfuslu Ohali Mahallesi de karantinaya alındı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı sınırın sıfır noktasındaki mahallede yaşayanlara, Vefa Sosyal Destek grubu hijyen ve gıda maddesi götürdü. Sınırda görev yapan güvenlik güçlerine de maske ve dezenfektan takviyesi yapıldı.

Kaynak: DHA