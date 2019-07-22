ŞANLIURFA Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi. Ölenin olmadığı patlama nedeni ile yaralılar olduğu öğrenildi.

Suriye'ye sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölenin olmadığı patlamada yaralılar olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor.

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Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)



Kaynak: DHA