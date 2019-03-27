Şanlıurfa Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'den yola çıkan askeri araçlar Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Mardin'den yola çıkan askeri araçlar Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Mardin'deki askeri birliklerden takviye amaçlı yola çıkan zırhlı araçlar bulunduğu askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyda zırhlı iş makineleri de yer aldı. Konvoy ilçe merkezindeki Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı.
Kaynak: DHA