ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç akıntıya kapıldı
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ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç akıntıya kapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla buluşan Halil Söylemez (23), bir süre sonra serinlemek için ayaklarını suya soktu.

Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Söylemez, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, akıntının şiddetli olması nedeniyle gözlem yoluyla arama yaptı.

Söylemez'in bulunamaması üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünden kanala verilen suyun kesilmesi istendi.

Kanaldaki suyun azalmasından sonra su altı polis ekibi, dalış yaparak arama çalışması yapacak.

ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç akıntıya kapıldı
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç akıntıya kapıldı
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç akıntıya kapıldı
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç akıntıya kapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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