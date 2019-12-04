Şanlıurfa su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı
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Şanlıurfa su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

04.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:16
Şanlıurfa su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Keçikuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan Yüksekkaya'ya ait inek merada otlarken kuyuya düştü. Yüksekkaya ve mahalle sakinlerinin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Kuyuya inen ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından ineği iş makinesi yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti. Kurtarılma anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

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: Şanlıurfa su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı
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