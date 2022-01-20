Şanlıurfa sokakları kayak pistine döndü

İki gün önce başlayan ve dün geceye kadar devam eden yoğun kar yağışı sonrası Şanlıurfalılar, plastik leğenlerini kapıp sokağa koştu.

ŞANLIURFA (İHA) - İki gün önce başlayan ve dün geceye kadar devam eden yoğun kar yağışı sonrası Şanlıurfalılar, plastik leğenlerini kapıp sokağa koştu. Büyük küçük demeden karda kaymanın tadını çıkaranlar saatlerce eğlendi.

Şanlıurfa'da uzun bir aradan sonra yoğun bir kar yağışı yaşandı. Önceki gün başlayan kar, dün geceye kadar devam etti. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı kent, beyaz bir örtüye büründü. Kar yağışının durmasıyla birlikte plastik leğenini alanlar sokağa koştu. Adeta kayak merkezine dönen sokaklarda, çocuklar kadar büyükler de karda kaymanın keyfini yaşadı. Leğen bulamayanlar ise buldukları kaygan ne varsa üzerine binip kendilerini yokuştan aşağı bıraktı.

En son 2013 ve 2014 yıllarında böyle yoğun bir kar yağışı gördüklerini söyleyen Emin Cengiz, "Şu anda Karaköprü kayak merkezindeyiz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Çocukların keyfi yerinde. En son benim zamanımda 2013, 2014 yıllarında yoğun bir kar yağmıştı. Dağdan kayıyorduk" dedi. - ŞANLIURFA