ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)
Siverek; Boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone görüntüleri Boş cadde ve sokaklar Çalışan temizlik işçileri Gezen sokak hayvanları Devriye gezen polis araçları Çalışan kargo elemanları Caddeleri yıkayan belediye ekipleriViranşehir Mahalle fırınlarında vatandaşların ekmek alması İşyerlerin...
Siverek;
Boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone görüntüleri
Boş cadde ve sokaklar
Çalışan temizlik işçileri
Gezen sokak hayvanları
Devriye gezen polis araçları
Çalışan kargo elemanları
Caddeleri yıkayan belediye ekipleri
Viranşehir
Mahalle fırınlarında vatandaşların ekmek alması
İşyerlerin açan bazı esnaflar
-Temizlik görevlilerin sokakta çalışması
Ekiplerin parkta ağaç budaması Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı