ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)
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ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)

19.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:32

Siverek; Boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone görüntüleri Boş cadde ve sokaklar Çalışan temizlik işçileri Gezen sokak hayvanları Devriye gezen polis araçları Çalışan kargo elemanları Caddeleri yıkayan belediye ekipleriViranşehir Mahalle fırınlarında vatandaşların ekmek alması İşyerlerin...

Siverek;

Boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone görüntüleri

Boş cadde ve sokaklar

Çalışan temizlik işçileri

Gezen sokak hayvanları

Devriye gezen polis araçları

Çalışan kargo elemanları

Caddeleri yıkayan belediye ekipleri

Viranşehir

Mahalle fırınlarında vatandaşların ekmek alması

İşyerlerin açan bazı esnaflar

-Temizlik görevlilerin sokakta çalışması

Ekiplerin parkta ağaç budaması Cadde ve sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)
ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)
ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)
ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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