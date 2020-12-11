ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması
11.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:58
Kısıtlamayla caddelerdeki sakinlik Belediye görevlilerinin temizlik yapması Esnafın işyerlerini kapatması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlamayla caddelerdeki sakinlik
Belediye görevlilerinin temizlik yapması
Esnafın işyerlerini kapatması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Şanlıurfa'da kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme