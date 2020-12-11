ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması
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ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:58

Kısıtlamayla caddelerdeki sakinlik Belediye görevlilerinin temizlik yapması Esnafın işyerlerini kapatması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamayla caddelerdeki sakinlik

Belediye görevlilerinin temizlik yapması

Esnafın işyerlerini kapatması ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Şanlıurfa'da kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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