ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Kavganın yaşandığı cadde Polis ve özel harekat ekiplerince önlem alınması Olay yerinde sağlık ekibi ve ambulans Olay yeri inceleme polislerinin çalışması Kaçan şahısların bulunması için uygulama yapılması Siverek Devlet Hastanesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde iki...

Kavganın yaşandığı cadde

Polis ve özel harekat ekiplerince önlem alınması

Olay yerinde sağlık ekibi ve ambulans

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Kaçan şahısların bulunması için uygulama yapılması

Siverek Devlet Hastanesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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