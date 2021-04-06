ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kavganın yaşandığı cadde Polis ve özel harekat ekiplerince önlem alınması Olay yerinde sağlık ekibi ve ambulans Olay yeri inceleme polislerinin çalışması Kaçan şahısların bulunması için uygulama yapılması Siverek Devlet Hastanesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde iki...
Kavganın yaşandığı cadde
Polis ve özel harekat ekiplerince önlem alınması
Olay yerinde sağlık ekibi ve ambulans
Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
Kaçan şahısların bulunması için uygulama yapılması
Siverek Devlet Hastanesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı