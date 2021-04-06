ŞANLIURFA - Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kavganın yaşandığı cadde Polis ve özel harekat ekiplerince önlem alınması Olay yerinde sağlık ekibi ve ambulans Olay yeri inceleme polislerinin çalışması Kaçan şahısların bulunması için uygulama yapılması Siverek Devlet Hastanesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde iki...