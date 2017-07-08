Şanlıurfa Siverek'te 'Kırılan Fidan' Kavgası: 2 Yaralı

Siverek'te 'kırılan fidan' kavgası: 2 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde aynı aile mensupları tarlaya dikilen dut fidanlarının kırılması nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.



Kavga akşam saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yalankoz Mahallesi'nde medyana geldi. Mahallede ikamet eden Mehmet Emin Kantarmış, tarlasına diktiği dut fidanlarının kırıldığını görünce jandarmaya haber verdi. Jandarmanın mahallede inceleme yapmasına sinirlenen Kantarmış ailesinin diğer fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede bulunan jandarma ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada Zekeriya Kantarmış ve Mustafa Kantarmış taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kavga sırasında Mehmet Emin Kantarmış'a ait 63 N 6510 plakalı hafif ticari araçta ise hasar oluştu.