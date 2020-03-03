: Şanlıurfa siverek'te 'kent ormanı' projesi

03.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:28

Siverek'te 'Kent ormanı' projesi

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi'nce projesine başlanan 'Kent ormanı' alanında çalışmalar başladı.

Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesince ortak yürütülen proje kapsamında ekipler iş makinalarıyla alanda bulunan moloz ve taş temizliğine başladı. Proje kapsamında alanda ağaç dikiminin yanı sıra yürüyüş yolları, yapay gölet, dinlenme alanları, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Projenin tamamlanmasının ardından ilçe halkı modern bir mesire alanına kavuşacak.

Kaynak: DHA

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