Şanlıurfa Siverek'te Kaza: 3 Yaralı

Siverek'te kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ucal yönetimindeki 06 DN 9018 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksin hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ucal ile araçta bulunan Miray Esal Ucal ve Gizem Ucal yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.