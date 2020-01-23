: Şanlıurfa siverek'te kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlendi

23.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:00

Siverek'te kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlendi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Siverek Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlendi.

Siverek Kültür Merkezinde düzenlenen konserde sahne alan Dicle ? Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve Kültür Merkezi kursiyerleri çeşitli ilahileri seslendirdi. Kadınların ilgi gösterdiği ilahi konserinin ikinci bölümünde ise sıra gecesi ekibi sahne aldı. Sıra gecesi tarafından seslendirilen ilahiler, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat süren konserde, vatandaşlar okunan ilahilere eşlik etti. Öte yandan programa katılan davetlilere gül suyunun yanı sıra lokum ikramında bulunuldu.

Programla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Etkinlikte çeşitli ikramların yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Belediye Başkanımız Şeyhmus Aydın'ın talimatı doğrultusunda kadın destek ve kültür merkezlerindeki kursiyerlerin yanı sıra dezavantajlı mahallelerimizdeki kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlenmiştir. Sosyal belediyecilik ilkesinin gereğini yerine getiren belediyemiz, Kadın ve Aile Hizmetleri Birimince organize edilen program kapsamında erbane kursuna katılan kursiyerlerimiz çeşitli ilahiler seslendirmiştir. Aile ortamında süren programda ayrıca sıra gecesi ekibimiz tarafından okunan ilahiler katılımcılardan takdir toplamıştır.?

Kaynak: DHA

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