ŞANLIURFA SİVEREK'TE, İSRAİL PROTESTOSU
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ŞANLIURFA SİVEREK'TE, İSRAİL PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı protesto edildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı protesto edildi.

Gece saatlerinde Abdulkadir Geylani camiinde toplananlar gıyabi cenaze namazı kılarak, İsrail'in Kudüs'e yönelik düzenlediği saldırıları kınadı. Siverek'te faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşundan oluşan Kudüs Dayanışma Platformu üyeleri, Ayvanat Mahallesinde bulunan Abdulkadir Geylani Camisinde bir aray agelip Kudüs'te yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından kalabalık adına konuşan Fikret Aslanparçası, saldırı altındaki Kudüs'ün İslam şehri olduğunu belirterek, "Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, siyonist işgalden ve vahşetten yakında azade olacaktır" dedi.

Açıklama sonrası kalabalık ilçede konvoy düzenleyerek Filistin bayrakları sallayıp, İsrail aleyhine sloganlar attı.

ŞANLIURFA SİVEREK'TE, İSRAİL PROTESTOSU
ŞANLIURFA SİVEREK'TE, İSRAİL PROTESTOSU
ŞANLIURFA SİVEREK'TE, İSRAİL PROTESTOSU
ŞANLIURFA SİVEREK'TE, İSRAİL PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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