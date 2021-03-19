ŞANLIURFA Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor
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ŞANLIURFA Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

19.03.2021 06:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:05

Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyorŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), dün akşam saatlerinde Soydan Mahallesi'ndeki sulama göletine balık tutmaya gitti. 3arkadaşın üzerinde olduğu tekne, bir süre sonra rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlar, gölette yaptığı aramalarda şu ana kadar gençlere ulaşamadı. Gölet kıyısında çalışmaları takip eden Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş'in yakınlarını, Siverek Kaymakamı Hasan Olgun ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak teselli etti. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerin bulunması için seferber olunduğunu belirterek, "Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor ve gençlerin bulunması için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Temennimiz bir an önce gençlerimize ulaşmak. Acılı aileleri bekliyor ve bizler de ekiplerimizle buradayız? dedi.

ŞANLIURFA Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor
ŞANLIURFA Siverek'te gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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