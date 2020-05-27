ŞANLIURFA Siverek'te camiler temizleniyor Siverek'te camiler temizleniyorŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, ibadete açılacak olan camiler temizlenmeye başlandı.

Siverek'te camiler temizleniyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, ibadete açılacak olan camiler temizlenmeye başlandı.

Siverek'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı camilerde Cuma namazı kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine belediyesi ekipleri hazırlıklara başladı. İlçe merkezinde bulunan camilerde dezenfekte ve kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, cami avlularını da köpüklü su ile yıkadı.

Belediye yetkilileri, her türlü tedbiri aldıklarını vurgularken, vatandaşlardan da kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA