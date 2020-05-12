ŞANLIURFA-Siverek'te 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı Siverek'te 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev, karantinaya alındı.

Siverek'te 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 6 apartman ve 6 müstakil ev, karantinaya alındı. Siverek ilçesinde, 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaynak: DHA