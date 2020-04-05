ŞANLIURFA Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli Mahallesi'nde oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde koronavirüs belirtileri bulunan hasta, ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi açıklanmayan hasta burada yapılan Covid 19 testinin pozitip çıkmasıyla tedavi altına alındı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Siverek İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hastanın yaşadığı Şekerli Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapattı. Barikat oluşturulan ve her türlü girişe yasaklanan mahalle sakinlerine, muhtar aracılığıyla dezenfektan ürünleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

Kaynak: DHA