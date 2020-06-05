ŞANLIURFA Siverek'te 193 kilo esrar ele geçirildi
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ŞANLIURFA Siverek'te 193 kilo esrar ele geçirildi

Siverek'te 193 kilo esrar ele geçirildiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 193 kilo esrar ele geçirildi.

05.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:12

Siverek'te 193 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 193 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ise tutuklandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçe girişinde kontrol noktası oluşturan polisler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak aradı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, 193 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan kamyonet sürücüsünü de gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ŞANLIURFA Siverek'te 193 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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