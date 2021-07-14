ŞANLIURFA SİVEREK KÜLHAN GÖLETİ SULAMAYA AÇILDI
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ŞANLIURFA SİVEREK KÜLHAN GÖLETİ SULAMAYA AÇILDI

ŞANLIURFA SİVEREK KÜLHAN GÖLETİ SULAMAYA AÇILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Şanlıurfa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa Siverek Külhan Göleti ve Sulaması geçici kabul işlemlerinin tamamlanması ile 2. 440 dekar alan sulamaya açıldı. Temelden yüksekliği 37, 44 metre ve su depolama kapasitesi 1, 889 hm3olan Şanlıurfa Siverek Külhan Göleti ile geçmişten günümüze arpa ve buğday ekilen arazilerde, mikro klimanın da etkisi ile her türlü sebze ve meyve yetiştirilebilecektir. Proje ile birlikte 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1. 260 TL Gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3. 074. 400 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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