Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı
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Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

18.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:38
Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu H.Y. ve F.O'yu yakaladı.

Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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