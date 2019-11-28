Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu
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Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde YPG/PKK mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20
Şanlıurfa sınırında bir terörist teslim oldu

'nın ilçesinde YPG/PKK mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri YPG/PKK mensubu bir teröristin 'deki barınma alanlarından kaçtığına ilişkin bilgiye ulaştı.

Kaçan terörist, Akçakale sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekiplere silahsız olarak teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgusu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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