Şanlıurfa sınır hattına beton blok sevkiyatı

Şanlıurfa sınır hattına beton blok sevkiyatı

Sınır hattına beton blok sevkiyatıSuriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.

15.09.2019 12:22

Sınır hattına beton blok sevkiyatı

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Resulayn'ın karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırına, yerleştirilmek üzere beton bloklar getirildi.

TIR'larla dün gece saatlerinde getirilen beton bloklar, sınır hattına bırakıldı. Beton blokların, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine tahsis edileceği belirtildi. Blokların, sınır ötesinden gelecek olası taciz ateşleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyonda mevzileri güçlendirmek için kullanılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa sınır hattına beton blok sevkiyatı
Kaynak: DHA
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