10.10.2019 09:13

Şanlıurfa sınır birliklerine komando sevkiyatı

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA