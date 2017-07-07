Şanlıurfa Sıcakta Kopup Alev Alan Elektrik Teli Korkuttu
Sıcakta kopup alev alan elektrik teli korkuttuŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, sıcak nedeniyle koptuğu sanılan enerji nakil telinden çıkan alevler korkuttu.
Sıcakta kopup alev alan elektrik teli korkuttu
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, sıcak nedeniyle koptuğu sanılan enerji nakil telinden çıkan alevler korkuttu.
Olay, sabah saatlerinde Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji nakil hattı, iddiaya göre sıcak nedeniyle koptu. Yola düşen telden çıkan alevler, paniğe yol açtı. Telin yandığını görenler, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen görevliler, yolda güvenlik önlemi alıp enerjiyi kesti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda tel, onarıldı.