Şanlıurfa Sıcak Havada Acı Mesaisi Hd

Sıcak havada acı mesaisi

ŞANLIURFA'da, biber hasadının yapılmasıyla birlikte çoğu kadın çok sayıda kişi, 45 dereceye ulaşan sıcak havada, tarlada salça ve isot yapımına başladı.

Tarlalarda ürettikleri veya pazardan aldıkları kırmızı acı biberleri, isot haline getirmek için Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazide toplanan kadın ve erkekler, sıcak altında saatlerce çalışarak aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyor. Burada biberlerin tohumları saplarından ayrılarak, güneş altında kurutulup, kişi başı günde ortalama 100- 120 kilo biber ayıklanarak 30-40 lira kazanılıyor. Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatif Başkanı Bekir Polat, Yıl bazında yaklaşık 500 bin ton yaş biber üretiyoruz. Tarlalarda toplanan biberleri buraya getirip, temizlenip güneşe karşı serip kurutuyoruz. 2 veya 3 gün güneşte kaldıktan sonra kurumuş bir şekilde topluyoruz. Toplanan kurumuş isotları makinede çekip, tuzunu ve yağını attıktan sonra 25-30 ton isot hazır bir şeklide elde ediyoruz. Bizlere gelen isot satan esnafımız pazarlarda ve Türkiye'nin dört bir yanın götürerek kilosunu 20 lira ve 50 liraya kadar satıyor. Burada yaklaşık 70-80 noktada isot üretiminde 2 bine yakın kişi çalışıyor dedi.