ŞANLIURFA Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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ŞANLIURFA Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandıŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

10.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:01

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana geldi. İsmail Tanal yönetimindeki 07 NLG 85 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Tanal, otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞANLIURFA Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kaynak: DHA

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