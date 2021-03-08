ŞANLIURFA - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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ŞANLIURFA - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

08.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:29

Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Salih Karadağ idaresindeki 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Çoban Deresi yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde 32 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

ŞANLIURFA - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
ŞANLIURFA - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
ŞANLIURFA - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
ŞANLIURFA - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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