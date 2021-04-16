ŞANLIURFA - Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
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ŞANLIURFA - Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarından geçen sulama kanalına giren İsmail Demircan (14) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Demircan'ın yakınlarının kanal etrafındaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Fırat Sulama Birliği Başkanı Şemsettin Gökdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun başında böyle acı bir olayla karşılaşmanın kendilerini üzdüğünü belirterek, aileye sabır diledi.

ŞANLIURFA - Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
ŞANLIURFA - Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
ŞANLIURFA - Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
ŞANLIURFA - Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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