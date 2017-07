Şanlıurfa Şehidi Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bitlis'in Hizan İlçesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Halil Ateş'in cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan kortej eşliğinde Suruç İlçesi'ne getirildi.



Şehit Halil Ateş'in cenazesi, baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'ne götürüldü. Şehit için burada cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi, çevresinde çok sayıda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alınan caminin girişine de x-ray cihazı konuldu. Bomba eğitimli köpekle arama yapılan camiye gelenler x-ray cihazı ve üst aramasından geçirildikten sonra içeriye alındı.



Cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, şehidin babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı. Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan babası Celal Ateş, kardeşleri ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Asiya Ateş'in 10 yıl önce vefat etitği belirtildi.



BAKAN ÇELİK'TEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI



Burada konuşan Bakan Faruk Çelik, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, şöyle dedi:



"Bugün Suruç'a, Şanlıurfamıza ateş düştü. Şehidimiz için bir araya geldik. Bu coğrafyada birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi çok görenler, bizi bu acılarla baş başa bıraktılar. Bu aziz vatanın bütün sınırları şehit kanlarıyla çizilmiştir. Şehitler vasıtasıyla vatanımız vatandır. Siz var olun şehitlerimiz, Allah sizden razı olsun aziz kardeşlerim. Sizler olmasaydınız biz vatansız ne yapardık? Bir an için bu anlamlı şehit merasimine katılan kardeşlerimizin düşünmesini istiyorum. Vatansız olsak, bayraksız olsak, bir an için Suriye gibi olsak, gidecek neremiz var? Kim bize sahip çıkacak, kim elimizden tutar? Bizi böyle çaresiz bırakmak için uzunca yıllardır uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar. Ama bu milletin birlik aşkını, beraberlik şevkini kıramadılar, ama kıramayacaklar da Allah'ın izniyle. Aziz kardeşim, sen bu vatan için, bu ay-yıldızlı bayrak için canını feda ettin. Allah senden razı olsun. Bizim sende hakkımız yok, senin bizde hakkın var. Bizim hakkımız helal. Sen bize hakkını helal et."



Vali Abdullah Erin ise, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, "Şehidimizin karnı yerde kalmadı. Herkes hakkını helal etsin. Onun kardeşleri bizim kardeşimiz, babası bizim de babamızdır. İçteki ve dıştaki şer odaklarına prim vermemeliyiz. Terör ve işbirlikçilerine geçit vermemeliyiz" diye konuştu.



Konuşmalardan sonra İl Müftüsü İhsan Açık tarafından cenaze namazı kıldırılan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak kalabalığın tekbirler ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla Şıh Nasır Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bekar olan şehit uzman onbaşı Halil Ateş, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli yapıyordu.