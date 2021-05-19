Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
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Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor

Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Spor

Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyesi Futbol Takımı'nın oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu 1. Lig maçlarının başlamasını heyecanla bekliyor.

Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyesi Futbol Takımı'nın oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu 1. Lig maçlarının başlamasını heyecanla bekliyor.

Eyyübiye Belediyesi futbolcuları, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve bu yıl lokal olarak oynanacak 2020-2021 Sezonu 1. Lig etaplı maçlarının bir an önce başlamasını istiyor.

Hazırlıklarını yoğunlaştıran ve antrenmanlarını aralıksız sürdüren engelli futbolcular, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı Sorumlusu İbrahim Tapışık, AA muhabirine, takımın uzun süredir hazırlık yaptığını, salgın tedbirleri kapsamında ertelenen kademe maçlarının bir an önce başlamasını beklediklerini ifade etti.

Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden bölgedeki tek takım olduklarını dile getiren Tapışık, "Bu ay Antalya'da oynanacak 2020-2021 Sezonu 1'inci Lig etaplı maçları, pandeminden dolayı ertelendi. Son 3 yıldır son maçlarda Süper Lig'i kaçırıyoruz. İnşallah bu yıl hedefimiz olan Süper Lig'e çıkarız. Şampiyonluğu bu yıl Şanlıurfa halkını hediye edeceğiz." dedi.

Sporcularına güvendiğini ifade eden Tapışık, şöyle konuştu:

"4 aydan beri antrenman yapıyoruz. Hedefimize ulaşacağız inşallah. Koronavirüs futbol liglerini çok etkiledi. Bu nedenle maçlar lokal olarak yapılacak. Maçlar geçen ay yapılacaktı, fakat ertelendi. Pandemi dolayısıyla arkadaşlarımız dışarı çıkamıyordu. Salgının hafiflemesiyle arkadaşlarımız antrenmanlara başladı. Devletimiz ve federasyonumuz pandemiyle ilgiyi tedbirler almakta. Bu tedbirlerle inşallah pandemi biraz hafifler. Bu yıl Kenya Milli Takımı'ndan Brian Oroka'yı transfer ettik. Takımımıza güç katacağına inanıyorum. Kısıtlama tedbirlerinin hafiflemesiyle maçların önümüzdeki aylarda oynanmasını bekliyoruz. Yeni transferlerimiz ve futbolcularımızın gayretleriyle Süper Lig'e çıkacağız inşallah."

Takım kaptanı Mahmut Toprak da 7 yıl önce kurulan Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın önemli başarılara imza attığını belirtti.

Futbol takımının birçok engelliye umut olduğunu belirten Toprak, "Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda çok sayıda futbolcu yetişti. Takımımız yerli futbolcuların yanında yabancı futbolculara da ev sahipliği yaptı. Brian Oroka'nın takımımıza güç katacağına inanıyorum. Kenyalı Muhammet Munga Ndegwa takımda görev yapıyor. İyi bir takıma sahibiz, inanıyorum ki bu yıl Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kenyalı Muhammet Munga Ndegwa da kademe maçları hazırlıklarının sürdürdüklerini, bu yıl Süper Lig'e çıkacaklarına tüm kalbiyle inandığını söyledi.

Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor
Şanlıurfalı engelli futbolcular maça çıkacakları günün özlemini çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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