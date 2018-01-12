Şanlıurfa-Şanlıurfa ve Akçakale'de Yağmur Duası

Şanlıurfa ve Akçakale ilçesinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar cuma namazı sonrasında yağmur duası etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kuraklık nedeniyle tedirgin olan Şanlıurfa ve Akçakale ilçesi sakinleri, cuma namazında yağmur duası etti. Bölgede son yılların en kurak kış mevsiminin yaşanmasından dolayı halktan gelen talep üzerine İl Müftülüğü'nün talimatıyla camilerde namazın ardından yağmur duası yapıldı.