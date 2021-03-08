ŞANLIURFA Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 35 gözaltı
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ŞANLIURFA Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 35 gözaltı

08.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:45
ŞANLIURFA Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 35 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 35 gözaltıŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖPDY'nin TSK ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 35 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖPDY'nin TSK ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖPDY'nin TSK ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan baskında, örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullanan, aralarında görevde bulunan asker ve öğretmenlerin de olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

Şubeden çıkan ekipler

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar

Ele geçen dijital materyalar

Genel ve detay görüntüler

HaberAli LEYLAK-Kamera -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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