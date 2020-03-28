ŞANLIURFA Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde üretiliyor Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde üretiliyorŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 kişilik ekip, günlük 200 litre el dezenfektanı üretiyor.

Sağlıkçıların el dezenfektanı hastane eczanesinde üretiliyor

ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 kişilik ekip, günlük 200 litre el dezenfektanı üretiyor.

Türkiye'de, koronavirüs salgınının yayılmasının ardından el dezenfektanı kullanma eğiliminin artması üzerine Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kendi bünyesinde tedbir almaya başladı. Hastanenin eczane bölüm görevlisi Hakan Hocaoğlu ve ekibi, en çok ihtiyaç duyulan el dezenfektanını üretmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu'nu baz alarak, hijyenik ortamda günlük 200 litre dezenfektan hazırlayan ekip, hastane yönetiminin takdirini kazandı.

Hastane eczanesinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar el dezenfektan üretimi yaptıklarını ifade eden Hakan Hocaoğlu, "Hastane bünyesinde 8 kişilik ekiple Sağlık Bakanlığı'nın 'El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu'nu örnek alarak, kendi hastanemizde, ihtiyacımız olan el dezenfektanı hazırlıyoruz. Süreç ilerledikçe, ihtiyaç devam ederse kapasitemizi 2- 3 kat artırabiliriz. Piyasada satılan el antiseptiklerine oranla daha ekonomik olarak mal ettiğimiz dezenfektanlar ile hastanemizin ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA