ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu
Tesislerden detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tesisi gezmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yetkililerden bilgi alması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Tesislerden detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tesisi gezmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yetkililerden bilgi alması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.