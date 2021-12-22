ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu - Haberler
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ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu

AA - Haberler | Güncel

Tesislerden detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tesisi gezmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yetkililerden bilgi alması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesislerden detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tesisi gezmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yetkililerden bilgi alması ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu

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