ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, seri üretimine başlanan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili paylaşımda bulundu
Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın gelecek haftadan itibaren yaygın kullanımına geçileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın gelecek haftadan itibaren yaygın kullanımına geçileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seri üretime başlanan TURKOVAC ile ilgili paylaşımda bulundu.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması
Son Dakika! TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak
AA - Son Dakika Haberleri
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