ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, seri üretimine başlanan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili paylaşımda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın gelecek haftadan itibaren yaygın kullanımına geçileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seri üretime başlanan TURKOVAC ile ilgili paylaşımda bulundu.

AA - Son Dakika Haberleri

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