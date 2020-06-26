ŞANLIURFA Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardıŞANLIURFA'da boş bir arazide açık olan 5 metre derinliğindeki rögar çukuruna düşen köpegi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA'da boş bir arazide açık olan 5 metre derinliğindeki rögar çukuruna düşen köpegi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Atakent Mahallesi'nde boş bir arazide açık olan rögar çukurundan köpek sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri rögardan köpeği çıkardı. Ekiplerir su vermek istediği köpek kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA