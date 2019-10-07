Şanlıurfa resulayn'daki abd üssü boşaltıldı
Resulayn'daki ABD üssü boşaltıldıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.
Resulayn'daki ABD üssü boşaltıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı. Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi. ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.
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Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-
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