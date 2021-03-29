Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor
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Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor

Şanlıurfa'da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile devriye ekiplerince, il merkezinde asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, 40 adet tabanca, 19 adet pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Suç unsuru malzemeler bulunduran 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor
Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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