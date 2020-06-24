ŞANLIURFA Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdıŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla 'PENÇE' yazarak güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi. Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla 'PENÇE' yazarak güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi. Kaynak: DHA