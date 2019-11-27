Şanlıurfa Platformu "Mesleğinde En İyileri" ödüllendirecek

27.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:56

Merkezi Ankara'da bulunan Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneğince geleneksel olarak düzenlenen "Mesleğinde En İyiler Ödül Töreni"nin bu yıl 4'üncüsü yapılacak.

Üç yıldan bu yana iş, siyaset, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi birçok alanda faaliyet gösteren mesleğin öncülerini bir araya getiren Platform, bu yıl da 30 civarında başarılı kişiyi, ödül gecesinde buluşturacak.

Ankara Çankaya'daki bir otelde 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek törende, bu yıl Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, RTÜK eski başkanı Zahid Akman, TRT Haber Haber Koordinatörü Mehmet Yeşilkaya, Milli güreşçi Taha Akgül, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Necmi Kıran, Akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Gündem Ötesi Programının sunucusu Pelin Çift gibi mesleğinde fark yaratan isimlere plaket verilecek.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu da davetliler için konser verecek.

Fark yaratanlar ödüllendirilecek

Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada mesleğinde fark yaratan, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunan başarılı kişileri ödüllendirmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Yıllardan beri bu amaçla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Çadırcı, "Artık geleneksel hale gelen ödül törenimizde hem ülkemiz hem de Şanlıurfamızın değerlerini ön plana çıkarıyoruz. Ayrıca toplumun farklı kesimlerini bir araya getiriyoruz. İmkanı olan hemşehrilerimizi Ankara'da, programın yapıldığı mekana bekliyoruz. Şanlıurfa'daki hemşehrilerimizin de yerel televizyonlar aracılığıyla canlı yayınlanacak programda heyecanımıza ortak olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA