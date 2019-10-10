Şanlıurfa Piazza'da depo günleri başlıyor

10.10.2019 09:58

Şanlıurfa'nın alışveriş ve yaşam merkezi Piazza,'da "dev indirimli" depo günleri başlıyor.



"Depoya sığmayan indirimler piazza'da" sloganıyla düzenlenecek şenlik tadındaki indirim günlerinde Şanlıurfalılar, ulusal ve uluslararası üne sahip bir çok markanın ürünlerine en uygun fiyatlara sahip olma imkanı bulacak. Soğuk kış koşullarının kapıya dayandığı şu günlerde, Şanlıurfalılar sevdikleri markaların sezon, sezon sonu ve outlet ürünleriyle şenlik tadında alışveriş yapacak. Kış alışverişini veya evinin ihtiyaçlarını kaliteli markalardan hesaplı fiyatlarla yapmak isteyenlerin tercihi Piazza Depo Günleri, 18 Ekim-29 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.



AVM'nin -1'inci katına kurulacak olan özel stantlarda satışa sunulacak ürünler, uygun fiyatlarıyla Şanlıurfalılar'ın içini ısıtacak. Piazza Depo Günleri'nde ziyaretçiler, erkek giyimden, kadın giyime, ev gereçlerinden, ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlarını ekstra indirimli fiyatlarla temin edebilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA